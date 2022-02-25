جامعة حلوان.. جهود متواصلة فى مشروع محو الأمية.. والقضاء على الأمية ضمانة حقيقية للتنمية المستدامة والسلام الاجتماعي

رئيس جامعة حلوان: محو الأمية مفهوم تنموي نعمل على نشره

رئيس جامعة حلوان : قضية محو الأمية لها أهمية كبيرة في بناء الوطن

منسق ومشرف مشروع محو الأمية بجامعة حلوان: نشجع الطلاب على المشاركة فى مشروع محو الأمية

تنظم جامعة حلوان فصول محو الأمية تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسيت منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، بأيدى طلاب جامعة حلوان ضمن الأنشطة الاجتماعية بالجامعة لنشر ثقافة العمل التطوعى بين الطلاب .

شاركت جامعة حلوان للمرة الرابعة والخامسة على التوالي في التنسيق للاختبارات الفورية لمحو الأمية للمواطنين الأكثر احتياجاً،وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشاركة في (مبادرة مصر بلا أمية) وفقا لرؤية مصر 2030، برئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بأن جهود الجامعة مستمرة في المشروع القومي لمحو الأمية ، للمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية في مصرنا الحبيبة .

وأشار الدكتور ممدوح مهدي إلى أن قضية محو الأمية لها أهمية كبيرة في بناء الوطن وتحقيق التنمية وتطوير المجتمع .

بينما اوضح أحمد عبد الرشيد حسين، منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، إن الجامعة تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية .

كما أشار إلى أن الجامعة تعمل علي نشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

كما الفت انه كان قد تم تشكيل أسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية وتسجيلها لأول مرة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وتوفير مقرا دائما لها بكلية الخدمة الاجتماعية لتبدأ فعالياتها في توعية طلاب الكلية وتشجيعهم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.

وأستطرد راشد، أن تكوين اسرة تحت مسمى (أسرة شباب ضد الأمية ) يأتى في إطار اهتمام جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية ونشر ثقافة محو الأمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين باعتبارها مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030.

وكانت مشاركة جامعة حلوان في اختبارات محو الامية بالتنسيق بين الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، وبين الأستاذة نورهان سيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة القاهرة والأستاذة جنات محمود الشيخ مدير إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار بمدينة 15 مايو ، والأستاذ جمعة نصار مدير إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار بالموسكي والأزبكية .

وانعقد امتحان فوري لمحو الأمية للمواطنين بمركز شباب مدينة 15 مايو ، وبمدرسة ثمرة التوفيق الابتدائية بحي الفجالة برمسيس لتحديد مستوى المواطنين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية من قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك بمشاركة مجموعة متميزة من طلاب وطالبات جامعة حلوان.