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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فوز جامعة حلوان بحاضنة أعمال Biocluster للتطبيقات التكنولوجية

صدى البلد

وقع الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ممدوح مهدي - القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، عقود إنشاء حاضنة أعمال جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية في مجال علوم الحياة Biocluster والممول من برنامج "انطلاق" أحد اهم برامج أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

 

وبهذا تعتبر حاضنة جامعة حلوان، عضو جديد فى نادى البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" والذى صنف من الهيئة القومية للاستعلامات عام 2018 كأحد البرامج القومية والذى يهدف الى إستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية (مشروعات التخرج)، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بغية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفي. 

 

وقال الدكتور محمود صقر عن إنجازات برنامج انطلاق منذ بدايته فى 2015، حيث بلغ عدد الحاضنات الممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 48 حاضنة منذ انطلاق البرنامج وتم مراعاة توزيع الحاضنات على ربوع مصر المختلفة لتخدم أكبر قاعدة من المستفيدين، وأشار صقر إلى أن عدد الشركات الناشئة التي تم احتضانها فى الحاضنات التابعة للأكاديمية 182 تخرج منها فعلا 151 شركة فيما وفرت الحاضنات اكثر من 954 فرصة عمل للشباب وبلغ اجمالى التمويل على الحاضنات 120+مليون جنيه .

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ومن جانبه أشاد  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، أن الحاضنة التكنولوجية   Bio Cluster تهدف ان تصبح ريادة الأعمال التكنولوجية واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر،  مضيفا أن الجامعة توفر كل الإمكانات والتسهيلات لإنجاح منظومة ريادة الأعمال والابتكار.

 

كما أكدت  د. مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن  الجامعة تولي اهتماما كبيرا لتحويل الأفكار الواعدة والبحوث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولا علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة.

 

هذا وأشار  د. حسام رفاعي - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشروع الحاضنة يمثل تطورا للنهوض بالشباب و يوفر دعم لطلاب مرحلة البكالوريوس لتطوير مهاراتهم، ويدعم ثقافة العمل الحر لدى الطلاب و يخلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب.

 

وأوضح  د. إيهاب عبد الرؤف عيسوي  الباحث الرئيسي للمشروع ومدير مكتب الحاضنات التكنولوجية أن مجال عمل الحاضنة   Biocluster يشمل ثلاث محاور وهي: التكنولوجية الحيوية - نظم الهندسة الطبية والحيوية – الأغذية والمشروبات.  حيث تشترك هذه المحاور في كونها احد أهم روافد الاقتصاد الحيوي ((Bioeconomy والذي يغطي جميع القطاعات والنظم التي تعتمد على استخدام الموارد البيولوجية (Bioresources) المتجددة في البر والبحر من الحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة والكتلة الحيوية بما فيها النفايات العضوية لإنتاج المواد الحيوية والطاقة والأغذية. وذلك بحجم استثمارات يبلغ خمسة ملايين جنيه لتنفيذ دورات إحتضان الشركات على مدار زمني مدته ثلاث سنوات.

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