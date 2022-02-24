نهاية التقدم للإعلان السابع من برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين ..اليوم

أعلنت جامعة عين شمس عن انتهاء فترة التقدم للإعلان السابع من برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2021/2022 الخميس 24/2/2022.



وأشارت الجامعة أن البرنامج ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.



وأكد مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس علي منسقي الكليات والمعاهد سرعة تسليم ترشيحات المتقدمين للبرنامج في موعد ينتهي الخميس 24/2/2022 تجنبا للتأخير في تسليم اي من الأوراق المطلوبة.

وأوضح علي المتقدمين للبرنامج، سرعة استكمال الأوراق المطلوبة قبل ارسالها من خلال منسقي الكليات او المعاهد بالجامعة.