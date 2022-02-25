تعليق مختلف من تامر أمين عن الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الإعلامي تامر أمين، إنه بعد قرار الرئيس الروسي بوتين، بضرب أوكرانيا، كل ما يشغل باله هو الدولار و القمح، و السياحة و الوقود.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن السياحة الروسية و الأوكرانية، يعتبروا من أهم السياح لـ مصر.

ولفت إلى أنه فى حالة الحرب، لن يفكر أحد فى الذهاب للسياحة، وأكد أن هذه الأشياء هى الأهم فى مصر، ولا يكون فى اهتمامنا من سيفوز أو من سيحارب.

وأشار إلى أن هناك زلزال يضرب اقتصاد العالم، وهزة فى أسواق المال العالمية على وقع هجمات روسيا على أوكرانيا.

وكشف أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تواصل وعقد اجتماع مع رئيس البنك المركزي، لـ معرفة أشياء كثيرة عن الأوضاع فى الفترة المقبلة، و ما هى الاستعدادات لهذه الأزمة.