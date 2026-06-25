الصحة اللبنانية : 3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة ميفدون

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الخميس عن 3 شهداء وجريح في غارة ​إسرائيلية على سيارة في بلدة ​ميفدون​.

وفي سياق متصل، أعلنت الصحة​ اللبنانية، عن سقوط 4230 شهيدا و12179 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الاسرائيلي منذ 2 مارس.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، هدد قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، إسرائيل قائلاً: "يجب عليكم مغادرة لبنان بأكمله، لأن هذه الأرض ساحة صمود ومقاومة".

وأضاف: "إذا لم تغادروا لبنان اليوم طواعيةً، فستُجبرون غدًا على الفرار في خزي وهزيمة مُذلة".

وفي سياق متصل، ألقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كلمةً في مؤتمر "الحرب الاقتصادية" الذي عقده المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الدفاع، وتناول فيها الحرب مع إيران.

وقال إن النظام الإيراني، بدلاً من استثمار موارد الدولة في تحسين حياة المواطنين الإيرانيين، اختار الاستثمار في الإرهاب.