وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي ملف الاتفاق الإيراني

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن بن فرحان وروبيو، استعرضا التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي–الإيراني والتقدم المحرز في المفاوضات بينهما، وأهمية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز دون قيود، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان.

حضر اللقاء، الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية وليد بن عبدالحميد السماعيل، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.