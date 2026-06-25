مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر كوارث الإجهاد الحراري للعمال

يتعرض العمال الذين يعملون في بيئات حارة أو يتعرضون لدرجات حرارة شديدة للإجهاد الحراري المهني.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يُعرف الإجهاد الحراري المهني بأنه مزيج من الحرارة الناتجة عن عمليات الأيض، والحرارة البيئية، وحرارة الملابس ومعدات الوقاية الشخصية، مما يؤدي إلى زيادة تراكم الحرارة في الجسم ويمكن أن يؤدي التعرض للحرارة الشديدة إلى الإصابة بأمراض وإصابات مهنية.

يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلىالأمراض المرتبطة بالحرارة ، مثل ضربة الشمس، والإجهاد الحراري، وانحلال الربيدات، وتشنجات الحرارة، والطفح الجلدي الناتج عن الحرارة.

يمكن أن يتسبب الحر أيضاً في إصابات جسدية مثل:

الحوادث الناجمة عن تعرق اليدين أو الانزلاق على بركة عرق على الأرض

يشكل ضعف البصر الناتج عن ضبابية نظارات السلامة مصدر قلق

يؤدي لمس المعدات الساخنة إلى الإصابة بحروق

يتسبب الدوار والتعب في الإهمال مما يؤدي إلى الإصابات

يؤدي ارتخاء أو إزالة معدات الوقاية الشخصية بسبب الحرارة إلى مزيد من التعرض للعوامل الجوية.