السفير المصري في المغرب: العلاقة بين الزمالك والوداد قوية

أكد ياسر عثمان، السفير المصري في المغرب، أن الحكومة المغربية أصدرت قرارا بعودة الجماهير للملاعب، مشيرا إلى أن الزمالك لم يضع هذا القرار في حسبانه قبل مواجهة الوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال السفير ياسر عثمان في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "الحكومة المغربية أصدرت قرارا قبل ساعات يسمح بإعادة الجماهير للملاعب وننتظر أن يتم غدا تحديد الأعداد المسموح بها في المباريات".

وأضاف: "الزمالك وصل إلى المغرب قبل إصدار القرار لذا لم يضع في حسبانه وجود جماهير، ولهذا فمن المتوقع أن يحظى بدعم من أفراد الجالية في المغرب".

وتابع: "العلاقة بين الزمالك والوداد قوية ورائعة، وكذلك الرجاء الذي سيفتح ملعبه للزمالك لكي يتمكن من التدرب قبل مواجهة الوداد".

وعن فوز منتخب مصر على المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا قال: "في المغرب تعاملوا مع خسارتهم أمام مصر في كأس أمم أفريقيا بروح رياضية وقاموا بتشجيع المنتخب المصري في النهائي".