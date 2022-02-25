عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الجمعة 25 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة منها دوري أبطال أفريقيا ومحليا الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أمازولو X وفاق سطيف – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 4 HD

المريخ X الهلال – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

الرجاء X حوريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

 


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
ساوثهامتون X نوريتش سيتي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

 


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
ليفانتي X إلتشي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD            

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي  
ميلان X أودينيزي – الساعة 7:45 مساء    

جنوى X انتر ميلان – الساعة 10 مساء      

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني  
هوفنهايم X شتوتجارت – الساعة 9:30 مساء        

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
مونبلييه X رين – الساعة 10 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  
فيوتشر X المقاولون العرب – الساعة 5:30 مساء على قناة أون سبورت

وفي سياقا آخر، اختار بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، 22 لاعبًا لدخول المعسكر المغلق للفريق اليوم الخميس، استعدادًا لخوض مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها بعد غد السبت.

وضمت قائمة اللاعبين التي أعلنها المدير الفني للأهلي كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

ويختتم الأهلي تدريباته في الرابعة عصر غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمباراة، حيث يسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى في المران، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمباراة.

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران، وبعد ذلك اجتمع بيتسو موسيماني باللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة صن داونز.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة لمدة ٤٠ دقيقة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة.
 

الدوري المصري المقاولون العرب الدوري الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم الدوري الإسباني مواعيد مباريات اليوم الجمعة دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

CNN: الجيش الروسي على بعد أميال قليلة من كييف

ترشيحاتنا

شاهد.. بث مباشر للأوضاع في أوكرانيا لحظة بلحظة

ملايين المواطنين يغادرون كييف بعد الهجوم الروسي.. فيديو

عاجل| صفارات الإنذار تدوي فى مدينة لفيف الأوكرانية

بعد إنعاش خزائنه بـ 64 مليون جنيه.. اتحاد الكرة: مكافآت ضخمة للاعبي المنتخب قبل السنغال

تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من الدوري الأوروبي.. وموعد القرعة

بقدرات كهربائية .. فاراداي فيوتشر تكشف النقاب عن FF 91 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ