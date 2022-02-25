مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 25 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة منها دوري أبطال أفريقيا ومحليا الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

أمازولو X وفاق سطيف – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 4 HD

المريخ X الهلال – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

الرجاء X حوريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ساوثهامتون X نوريتش سيتي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ليفانتي X إلتشي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان X أودينيزي – الساعة 7:45 مساء

جنوى X انتر ميلان – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم X شتوتجارت – الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مونبلييه X رين – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فيوتشر X المقاولون العرب – الساعة 5:30 مساء على قناة أون سبورت

وفي سياقا آخر، اختار بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، 22 لاعبًا لدخول المعسكر المغلق للفريق اليوم الخميس، استعدادًا لخوض مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها بعد غد السبت.

وضمت قائمة اللاعبين التي أعلنها المدير الفني للأهلي كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

ويختتم الأهلي تدريباته في الرابعة عصر غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمباراة، حيث يسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى في المران، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمباراة.

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران، وبعد ذلك اجتمع بيتسو موسيماني باللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة صن داونز.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة لمدة ٤٠ دقيقة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة.

