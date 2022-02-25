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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختيار مجلس نقابة المهندسين الفرعية من بين 25 مرشحا بسيناء

التجهيز لبدء انتخابات
التجهيز لبدء انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بشمال سيناء

تجرى انتخابات مجلس نقابة المهندسين الفرعية بشمال سيناء، اليوم  الجمعة، العاشرة صباحا، بمقر النقابة بمدينة العريش تحت إشراف قضائي كامل..و يبلغ عدد أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات على مستوى محافظة شمال سيناء نحو 3000 مهندسًا ومهندسة، لاختيار   مجلس نقابة المهندسين من بين ٢٥ مرشحا  و3  على  مقعد الرئيس الفرعي بشمال سيناء.


٢٥ مهندسا 

وتقدم للترشيح 25 مهندسا، والذين يتنافسون على مقاعد المجلس في مختلف الشعب، بيننا يتنافس على مقعد النقيب الفرعي بشمال سيناء كل من: (تقدم 3 مهندسين للترشح على مقعد النقيب الفرعي لشمال سيناء، وهم النقيب الحالي المهندس أمين جودة، والمهندس محمد عبد العظيم أحمد، والمهندس محمد  حبيب الديب).
 

وشملت قائمة أسماء المهندسين المتقدمين بأوراق ترشحهم أمام لجنة النقابة الفرعية في العريش 25 مرشحا، منهم 3 مرشحين شعب الكهرباء و15 مرشحا من شعب مدني و3 مرشحين شعب ميكانيكا و4 مرشحين من شعب.

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صغيرة.

المهندسين أختيار مجلس نقابة سيناء

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