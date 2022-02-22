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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسماك السردين..صديقة الموائد الشعبية في مدن وقرى شمال سيناء

اسماك السردين من
اسماك السردين من إنتاج بحر العريش

يعتبر السمك السردين من أشهى أنواع الأسماك، التي تحظى بشعبية كبيرة، لما له من مذاق طيب، ومتفرد من نوعه، فضلًا عن قيمته الغذائية الفعالة  لذا فإن اسماك السردين .. صديقه الموائد الشعبيه في مدن وقري شمال سيناء خاصة وأن هذه الأيام تعد أفضل موعد لتناول اسماك السردين. 

والسردين من أنواع السمك التي يكثر أكلها ويعتبر من ثروات شمال افريقيا الطبيعية  تنتمي أسماك السَّردين إلى فصيلة الرنجة.. حيث يتواجد سمك السردين في الأسواق طازجًا ومعلبًا، ونسبة الاختلاف في فوائدهما ضئيلة، لكن يفضل تناول سمك السردين الطازج لخلوه من المواد الحافظة.

لذا فإن اضافة سمك السردين لنظامك فقد يساعدك حقًا في الحصول على وزن مثالي ، فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات ذات السعرات الحرارية المنخفضة ، التي تفيد في انقاص الوزن دون فقدان العناصر الغذائية الضرورية لصحة جسمك.حيث وجد أن تناول 85 جرام من يمكن أن يوفر 23 جرام من البروتين الصحي للجسم.

سردينيا

وقد اشتهر بهذا الاسم  ، نظرا لاصطياده للمرة الأولى، على مقربة من جزيرة تسمى ” سردينيا ” في غرب البحر المتوسط، تعتبر المياه المعتدلة، الحارة، هي الأنسب لنمو السردين،  إذ تتغذى على العوالق، وهي الأحياء المائية، التي تطفو فوق سطح الماء .

ويعد سمك السردين هو أحد أنواع الأسماك التي تعيش في المحيط الأطلسي. كما يوجد السردين في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط ويقل وجوده في شرق البحر المتوسط.

ويحتوي السردين على الكالسيوم وفيتامين د (Vitamin D) بكميات جيدة نسبًا، وقد وجد أن الكالسيوم وفيتامين د  ،  قد يكون لهما أثر فعال في الوقاية من السرطان، مثل: سرطان القولون، سرطان المستقيم.
ويمكن أن يساعد تناول السردين في بناء جهاز المناعة، حيث وجد أن زيت سمك السردين يعمل على زيادة عدد الخلايا المناعية في جسم الإنسان.

ومن فوائد سمك السردين أنه يزيد من قوة العظام، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين د، والكالسيوم، والفسفور.. حيث أن هذه المعادن الثلاثة تساعد في تقوية العظام، وتزيد من فرصة شفاؤها بعد الإصابات، وتقلل من احتمالية الإصابة بمرض هشاشة العظام، وتقلل من تاكل الأسنان.

كما تحتوي سمك السردين على الأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، الأمر الذي يجعل السردين مهمًا لنظام القلب والأوعية الدموية، ومنع الإصابة بجلطات والنوبات القلبية.
كما أنه يساهم في الوقاية من فقر الدم، وذلك بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة، وأبرزها الحديد المهم في تكوين كريات الدم الحمراء. 
تساعد الدهون والبروتينات الصحية الموجودة داخل السردين في تنظيم مستوى السكر في الدم.، كما يؤدي تناوله مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل: الخبز إلى إبطاء إفراز السكر في مجرى الدم، وتقليل الإصابة بالأمراض المتعلقة بالأنسولين.

ويعد سمك السردين غنيًا بلأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تقلل من فرصة الإصابة باضطرابات المزاج، مثل: الاكتئاب، والقلق.، ويتكون المخ 60٪ من الدهون ، إذ  وجد أن المعدل الطبيعي من هذه الدهون يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الفرد العقلية، لكن انخفاضه قد يؤدي إلى ارتفاع الاكتئاب والقلق.

•ومن أنواع السردين ما يلي:

السردين البرازيلي:يتواجد السردين  في كلاً من خليج المكسيك وجزر الهند الغربية على امتداد الطريق حتي البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي
• السردين المستدير (المبروم): ويتواجد السردين المستدير في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
.سردين الخط الذهبي:  يتواجد في مناطق الإستوائية التي تكون قريبة من الهند في المحيط الهادي.
• البلشار الأوروبي: ويتواجد في كلا من البحر الأسود والبحر الأبيض وشمال شرق المحيط الأطلسي
• سردين قوس القزح:ويستخدم هذا النوع من السمك في الإستزارع المائي للانشطة التجارية.
• السردين الياباني: ويتواجد في شمال غرب المحيط الهادئ ويعد هذا النوع من السمك له أهمية اقتصادية كبيرة في كلاً من الصين واليابان.
وقال عبد العزيز الغالي رءيس شعبة الفنادق بالغرفة التجارية بسيناء ان اسماك السردين تطهى بأكثر من طريقه مشوى أو مقلى أو فى صوانى أوطواجن وأكثر من رائعه لوقدمت كمفروم وتصنع منها أصابع أو كرات كفته جميله.

أوميجا3

ومن مميزات سمك السردين أنه غنى جدآ بالبروتين ومنخفض بالكربوهيدرات ولايحتوى على سكريات.، ويحتوى على كميه معتبره من الأحماض الدهنيه الضروريه خاصه أوميجا3  ،  الذى يحافظ على الجهاز الدورى،  ويساعد على الوقايه من أمراض القلب ويمنع حدوث جلطات الدم نظرآ لأحتواء السردين على تركيز شديد جدآ من فيتامين ب12 الذى يعمل على تقويه العظام لأنه غنى جدآ بفيتامين« د » ، ويحتوى على عده معادن كثيره يحتاج لها جسم الأنسان فى تقويه الجهاز المناعى والدهون ذات الأهميه الشديده فى بناء خلايا الجلد وتساعد على تخفيف الألتهابات وتحسين مظهر الجلد وجماله.
ويستخدم زيت السردين فى أنتاج الشمع والدهان والورنيش ويستخدم السردين نفسه كطعم جيد لصيد أسماك التونه بكميات تجاريه.

ومعروف أن شواطئ سيناء كانت تستقبل كميات كبيره من أسراب السردين تقع فى شباك صياديها ..حيث كان   كان موسمأ أقتصاديآ مهمآ ينتظره العاملين للأدخار أو تسديد ماعليهم من ديون أو لزواج الأبناء.
وكانت أحجام أسماك السردين قبل بناء السد العالى الذى حجب عنها غذائها من الطمى الغنى بالمعادن كبيره وسمينه مكتنزه بالدسم مما يجعلها رائعه فى الشى وهى تتقلب على «صاج» الشواء فيعطيها نكهه ومذاقآ فريدا،  كما أن حقظها بطريقه التخليل بالملح فيما يعرف بالتفسيخ جعلها عشقآ لايقاوم وتجاره مربحه.
 

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السمك السردين صديقه الموائد الشعبيه تناول اسماك السردين سمك السردين الطازج سردين قوس القزح السردين الياباني اوميجا3

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