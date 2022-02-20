انتظام العملية التعليمية بالمدارس في شمال سيناء

كلف اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مدينة الحسنة ، وليد عبد السلام سكرتير مجلس المدينة، بمتابعة سير العملية التعليمية، ومدي انتظام سير العمل بجميع المدارس في نطاق المركز والمدينة الحسنة بوسط سيناء، والعمل علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية بمدارس الحسنة ، والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

حسن سير الدراسة

حيث قام بجوله تفقدية علي بعض المدارس لمتابعة انتظام سير الدراسة، وتجول داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدارس للاطمئنان علي حسن سير الدراسة، وشدد علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والحفاظ على التباعد الإجتماعي بين الطلاب.

كما تم التأكد بحالة المدارس من حيث النظافة العامة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة جميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وأكد أيضا علي جميع أعضاء هيئة التدريس بالمدارس ببذل كل الجهد لتوفير سبل الراحة للطلاب بالمدارس.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام والمتابعة المستمرة من اللواء رئيس المركز والمدينة لتوفير سبل الدعم اللازم لإنجاح العميلة التعليمية بنطاق المركز والمدينة.