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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

التموين
التموين

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإيقاف جميع البطاقات التموينية التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر، وذلك اعتبارًا من الاول من أبريل 2022 وفقًا لما جاء بالمذكرة المرسلة إلى جميع مديري المديريات التموينية على مستوى المحافظات.

 وجاء تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين كالتالي: 

اولا: إصدار تعليمات إلى شركة سمارت بوضع رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر مفادها قيام الوصي بالتوجه إلى المديرية لطلب ضم القصر إلى بطاقته التموينية.

ثانيا : استقبال المواطنين طبقًا للبند عالية بديوان عام المديرية واستلام طلب الضم بعد التأكد أنه الوصي على جميع الأفراد المطلوب ضمهم.

ثالثا: الاحتفاظ بصورة من المستندات بعد الاطلاع على الأصل والتأكد من إنها صورة طبق الأصل.

رابعا: عمل کشف معتمد بالطلبات ويتم إرساله إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام الوزارة مجمع اعتبارًا من يوم 2022/3/16 وبحد أقصى 2022/3/20، على أن يتضمن الكشف رقم بطاقة الوصي، الرقم القومي للوصي، اسم الوصي ، ورقم بطاقة القصر، الرقم القومي للقصر، وأسماء القصر.

 

ميعاد إيقاف البطاقات

 

خامسا: سيتم إيقاف جميع البطاقات التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر اعتبارًا من 2022/4/1 مع اعتبار الموضوع هام وعاجل

التموين بطاقات التموين رب الأسرة التجارة الداخلية وزير التموين

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