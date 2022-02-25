إقبال ملحوظ على انتخابات نقابة المهندسين بالشرقية

شهدت انتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة الشرقية منذ قليل، إقبالا ملحوظا من جانب أعضاء الجمعية العمومية وسط إشراف قضائي كامل بمقر النقابة الفرعية بمدينة الزقازيق، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس النقابة الفرعي تُجرى على 7 مقاعد عضوية،بنحو مقعدين للشعبة المدنية بمنافسة 20 مرشحًا، ومقعدين للشعبة الكهربائية بمنافسة 10 مرشحين، ومقعد واحد للشعبة الميكانيكية بمنافسة 10 مرشحين، وآخر لشعبة العمارة بمنافسة 5 مرشحين، وآخر لشعبة التعدين والبترول بمنافسة 5 مرشحين، بالإضافة الشعب العامة للنقابة العامة.

كما أنه يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 42 ألفا و600 مهندسا بالشرقية ومن المقرر أن يتم اختيار النقيب الفرعي لمهندسي محافظة الشرقية، وذلك بمنافسة 8 مرشحين داخل 15 لجنة فرعية.

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