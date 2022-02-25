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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال ملحوظ على انتخابات نقابة المهندسين بالشرقية

انتخابات
انتخابات

شهدت انتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة الشرقية منذ قليل، إقبالا ملحوظا من جانب أعضاء الجمعية العمومية وسط إشراف قضائي كامل بمقر النقابة الفرعية بمدينة الزقازيق، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس النقابة الفرعي تُجرى على 7 مقاعد عضوية،بنحو مقعدين للشعبة المدنية بمنافسة 20 مرشحًا، ومقعدين للشعبة الكهربائية بمنافسة 10 مرشحين، ومقعد واحد للشعبة الميكانيكية بمنافسة 10 مرشحين، وآخر لشعبة العمارة بمنافسة 5 مرشحين، وآخر لشعبة التعدين والبترول بمنافسة 5 مرشحين، بالإضافة الشعب العامة للنقابة العامة.

 

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كما أنه يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 42 ألفا و600 مهندسا بالشرقية ومن المقرر أن يتم اختيار النقيب الفرعي لمهندسي محافظة الشرقية، وذلك بمنافسة 8 مرشحين داخل 15 لجنة فرعية.

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IMG-20220225-WA0001
IMG-20220225-WA0000
IMG-20220225-WA0000
الشرقية الإجراءات الاحترازية محافظة الشرقية فيروس كورونا المستجد نقابة المهندسين فيروس كورونا مجلس النقابة

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