الوداد يعلن أسعار التذاكر للجماهير للقاء الزمالك

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي أسعار تذاكر مباراته امام الزمالك ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وتم تحديد ثمن تذاكر المدرجات المكشوفة في 30 درهما، والمدرجات غير المكشوفة في 50 درهما، أما المنصة الشرفية فحدد لها 500 درهم.

كارتيرون ستكون مباراة صعبة

في سياق أخر أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة الفريق أمام الوداد المغربي ستكون صعبة خاصة بعد قرار حضور الجماهير.

قال كارتيرون في المؤتمر الصحفي: "شرف أنك تلعب في دوري الأبطال، مثل هذه المباريات تمثل نهائيات، وسنقاتل من أجل الفوز وتعديل موقف الفريق في مشوار المنافسة بالبطولة".

وواصل: "أعتقد أن الحضور الجماهيري سيكون داعم للزمالك أيضا فالكرة خلقت للجماهير، والمتعة تكون أكبر بوجودهم، وسيصب ذلك في مصلحة الزمالك، من خلال حافز الحضور الجماهيري والذي يفجر طاقات اللاعبين".

وأضاف: "الوداد من الفرق القوية وبرغم موقفه المشابه للزمالك، فإن من الطبيعي أن يكون منافسا صعبا وقويا".