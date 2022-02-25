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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 365 مليون جنيه.. الوكالة الامريكية تتابع مشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر

صدى البلد

استقبل المهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدوليةز

تفقد الوفد مشروع محطة مياه الشرب بالهنادى مركز إسنا جنوب الأقصر، لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ومتابعة نسب التنفيذ للمشروع. 

ورافق الوفد مهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادى ومهندس محمد شحاته مدير عام التخطيط بالشركة ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة وممثلي المكتب الاستشاري للمشروع مستر نيفيد ودكتور محمد صديق ودكتور محمد قنصوه.

وتم استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة للإنهاء وفق البرنامج الزمنى المحدد لها. 

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ويعتبر مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق اسنا جنوب الاقصر بحوالي 40كم  من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الاقصر  والمزمع من انشاءه لتقديم الإستفادة وخدمة حوالي 130الف نسمة من اهالي قري شرق اسنا ( الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير )  والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف.

محطة مياه الهنادي، بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل حوالي  95 مليون جنيه مصرى والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا وبهذا تصبح التكلفة الاجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصرى والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID

في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر نهو جميع الاعمال الخاصة بالمشروع بنهاية ابريل 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب-  سى دى إم سميث – كيمونكس مصر – CDM Smith 


يذكر أنه تم الإشادة بنسب التنفيذ التي تم إنجازها خلال الشهر الماضي مما يؤكد بسير المشروع، وفقا للمخطط الزمني بالمشروع وتحقيق المستهدف الشهري  حيث تفقد الوفد مراحل التنفيذ المختلفة بالمشروع، حيث أشاد الجميع بنسب التنفيذ للمشروع وجودة التنفيذ للاعمال بما يحقق الهدف المرجو من المشروع ليكون المشروع من اضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.

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