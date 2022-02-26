أسعار الذهب اليوم السبت 26-2-2022

حققت أسعار الذهب ارتفاعاً جنونياً، اليوم السبت على خلفية الأحداث العالمية والحرب الروسية على أوكرانيا، حيث سجل الذهب في التعاملات الفورية، ارتفاعا بنسبة 0.50% وتم التداول عند 1913.45 دولار للأوقية وما زال المؤشر يتجه نحو استمرار الصعود في سعر الذهب في الأسواق العالمية والمحلية.

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر، ارتفاعا ملحوظا في استجابة فورية لارتفاع أسعار الذهب عالميا مع استمرار القصف الروسى للمدن الأوكرانية وتزايد التوتر والقلق الغربى.



وفيما يلى ينشر “صدى البلد” أسعار الذهب وهى كالتالي:



متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية.



الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري



عيار 24 من 942 إلى 954 جنيها.

عيار 22 من 863 إلى 875 جنيها.

عيار 21 من 824 إلى 835 جنيها.

عيار 18 من 706 إلى 716 جنيها.

عيار 14 من 549 إلى 557 جنيها.

عيار 12 من 471 إلى 477 جنيها .

الاونصة من 29,287 إلى 29.654 جنيها.

الجنيه الذهب من 6.648 إلى 6,680 جنيها.

الكيلو من 941,714 جنيها إلى 946,286 جنيها.



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.