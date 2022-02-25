السفارة المصرية في بيروت تنشر تعميم "الإشغال اللبنانية" حول الإجراءات المُحدثة المتعلقة بالوافدين الجدد

أفادت سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت بأن المديرية العامة للطيران المدنى التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية قد أصدرت تعميما حول الإجراءات المُحدثة المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان اعتباراً من الأول من مارس 2022.



وأشارت السفارة المصرية في لبنان من خلال منشور على صفحتها على فيسبوك، أن التعميم اللبناني يتضمن إعفاء الركاب القادمين إلى لبنان من إجراء فحص PCR أو Covid -19 Antigen Rapid Test في الدول القادمين منها في حال كانوا ملقحين بالكامل أي أن يكونوا قد تلقوا الجرعة الثانية والثالثة من أي لقاح Covid-19 أو جرعة كامل من اللقاح الذى هو عبارة عن جرعة واحدة فقط منذ فترة لا تتعدى ستة أشهر.

ونوهت بأن القادمين إلى لبنان يتوجب عليهم تحميل الوثائق أو الشهادات الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول على تصريح مرور MOPH PASS، وكذلك يعفى هؤلاء الركاب من إجراء فحص PCR لدى وصولهم إلى مطار رفيق الحريرى الدولى في بيروت.

