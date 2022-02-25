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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام مهرجان اليوم الرياضي لقرى غرب النيل بنادي أسوان

وزير الشباب والرياضةومحافظى
وزير الشباب والرياضةومحافظى أسوان والوادى الجديد ومرسى مطروح

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الجمعة ختام مهرجان اليوم الرياضي للهيئات الرياضية بنادى أسوان الرياضى لقرى غرب النيل، والذى نظمته الوزارة فى الفترة 21 إلى 25 فبراير الجاري على هامش ختام النسخة الثالثة من الأولمبياد الحدودية.  

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة.  

شارك بالمهرجان الذى نفذته الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية 10 آلاف و400 مشارك داخل أربع قرى بواقع 2699 مشارك من كل قرية حيث تم تنفيذ مسابقات فى رياضات (كرة قدم - ألعاب قوي - تنس طاولة - مسابقات اللياقة البدنية - ألعاب ترويحية).  

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وقام وزير الشباب والرياضة بتوزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقات فى حفل ختام المهرجان الذى حضره 1300 مشارك من أبناء قرى "غرب أسوان- غرب سهيل- بنبان- الكوبانية).

يأتى ذلك في ضوء إهتمام الدولة بتحقيق طفرة تنموية بصعيد مصر، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لأهالي جنوب الصعيد، وكذا في إطار الدور المجتمعي للرياضة كإحدى القوى الناعمة التي تساهم في تحقيق الولاء والانتماء للوطن.  

وألتقى الدكتور أشرف صبحى، مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى للتعرف على أبرز ملفات النادى المتعلقة بالخدمات والأنشطة المُقدمة للأعضاء، ورؤية مجلس الإدارة فيما هو قادم بشأن تعزيز الموارد المالية الذاتية وتكثيف المشروعات خدمةً للأعضاء.  

وفي سياق آخر تواصل البرامج والمشروعات المنفذة بأسوان ضمن ختام النسخة الثالثة للأولمبياد الحدودية حيث شهد وزير الشباب والرياضة والمحافظين منافسات فى كرة اليد وكرة السلة ضمن فعاليات الأولمبياد ، بالإضافة إلى حضور مباراة فى دورى مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية. 

وكان قد قام وزير الشباب والرياضة ومحافظى أسوان والوادى الجديد ومرسى مطروح بالمشاركة في ماراثون"  المشي للجميع " والذى أمتد لمسافة 1500 متر من كوبرى أسوان الملجم وصولاً لمدينة أسوان الجديدة بمشاركة ألف شاب وفتاة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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