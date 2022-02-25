محافظ أسوان: نواجه ظاهرة الأكاديميات والسناتر غير الشرعية للتمريض

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتورة كوثر محمود نقيب عام نقابة التمريض وعضو مجلس الشيوخ، وذلك بحضور عبده رفعت وكيل أول النقابة ، ومحمد جمال نقيب التمريض بأسوان.

وقد تناول اللقاء العديد من المحاور التى كان من أبرزها الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الأكاديميات والسناتر الخاصة الغير شرعية التى تقوم بإصدار شهادات غير معتمدة بعد الحصول على دورات تدريبية لتشغيل الشباب فى المراكز الطبية والعيادات الخاصة ، وهو الذى يؤثر بالسلب على مستوى أداء مهنة التمريض في القطاع الطبي.

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ومن جانبه أكد محافظ أسوان أن توجيهاته الخاصة بإلغاء الالتحاق بمدارس التمريض بدءًا من العام الدراسي القادم وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الكامل من الممرضين والممرضات داخل المنشآت الطبية والصحية يهدف فى المقام الأول إلى أداء مهنة التمريض بالجودة المطلوبة ، فيما سيتم تغطية النقص بمستشفى أسوان الجامعي عن طريق الانتداب من المنشآت الصحية الأخرى.

وأشار المحافظ على تقديره لدور النقابة ولهذه المهنة الإنسانية الراقية لما يتم تنفيذه بشكل ملموس من دور متميز داخل كافة الصروح الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية لتوفير الرعاية المطلوبة لمواطنى المحافظة بمختلف المراكز والمدن.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان استمرار جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكافة قرى ومراكز المحافظة والتصدى لأى تعديات جديدة حفاظًا على أراضى أملاك الدولة ، موضحاً بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وذلك فى إطار متابعة قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير ، مع القيام بالمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة .

جاء ذلك أثناء مشاركة محافظ أسوان في اجتماع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة موقف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على ظاهرة البناء العشوائى ومنع البناء على الأراضي الزراعية حفاظًا عليها للأجيال القادمة .