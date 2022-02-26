أخبار التعليم..التعليم العالي : طلابنا بالجامعات الأوكرانية بخير و يستكملون دراستهم أونلاين.. ورشة عمل عن الموارد الرقمية ومتعة التعلم على بنك المعرفة المصري ..الثلاثاء

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



آخر موعد 15 مارس.. احصل على فرصة للدراسة في ألمانيا |تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى ببرلين بشأن المنح التى تقدمها جمعية مراكز Helmholtz البحثية والمتعلقة ببعثات قصيرة المدة للباحثين الزائرين ( سواء طلبة الدكتوراه أو ما بعدها) عبر العالم والتى تختص بعلوم المعلومات وتخزينها ومعالجتها والتى تتراوح مدتها من شهر واحد إلى 3 شهور.

جامعة عين شمس تستضيف أستاذ آثار يمنيًا .. الاثنين



يستضيف مركز الدراسات البردية والنقوش بـ جامعة عين شمس ، الدكتور منير العريقى أستاذ الآثار القديمة واللغة القديمة بجامعة إب- بجمهورية اليمن ، لالقاء محاضرة بعنوان: العلاقات الحضارية بين مصر واليمن من خلال الشواهد والنقوش.

التعليم العالي : طلابنا بالجامعات الأوكرانية بخير ويستكملون دراستهم أونلاين



صرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يُجري اتصالات مستمرة مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية في أوكرانيا؛ للاطمئنان على الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية.

ورشة عمل عن الموارد الرقمية ومتعة التعلم على بنك المعرفة المصري ..الثلاثاء

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك ورشة عمل جديدة مقدمة من Discovery Education وبنك المعرفة المصري ، سيكون موضوعها عن الموارد الرقمية ومتعة التعلم".



هشام ماجد الكوميديان الدحيح.. حصل على 93.5% بالثانوية وانطلق فنيا من الجامعة

كثير من الفنانين لا نعرف عنهم معلومات تخص حياتهم الدراسي ومستواهم التعليمي، الأمر الذي يفجئنا في بعض الأوقات بحصولهم على مجاميع عالية واجتهادهم في دراستهمـ، بجانب نجاحهم في التمثيل.