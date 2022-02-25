الفنون الشعبية بالدقهلية تشارك في افتتاح الأولمبياد الحدودية الثالثة بأسوان.. صور

شاركت فرقة الفنون الشعبية بمركز الفنون بالإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم، في افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية باسوان الثالثة، وحفل متحف النيل باسوان، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ولفيف من المحافظين وممثل عن رئاسة الجمهورية.

وتعد هذه المشاركة فى الدورة الثالثة من الاولمبياد و للسنة الثانية على التوالى يتم اختيار فريق الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للمشاركة فى الافتتاح، ويقوم بالتدريب احمد القاضى ، والاشراف صلاح احمد على الاخصائي بالإدارة العامة للشباب ، والمدير الفنى لفرقة الفنون الشعبية الدكتور ايمن على ، وحسن العقدة مدير مركز الفنون بالمديرية .

وقد قدمت فرقة الفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية والتى تتكون من 21 عضو وعضوه بالفرقة مجموعة من العروض الفنية الاستعراضية التى لاقت استحسان الجميع ، ومنها عرض التنورة والعروض الفنية البدوية ، وميدلى اسكندرانى ، مع الرقصات والأغاني الفلاحى والصعيدى .

وتأتي هذه المشاركة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة ، وبتوجيهات من علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية .

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