عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعودة عليكم الأفراح.. إليسا تهنئ شعب الكويت بعيدها الوطني

صدى البلد

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا علي تهنئة شعب الكويت بالعيد  الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 وكتبت إليسا : كل عيد والكويت بألف خير، وسالمة من كل شر، ومحمية بإرادة شعبها ومحبينها. ان شاء الله تنعاد عليكن بكتير أعياد وأفراح.

إليسا: على دولتنا إجلاء اللبنانيين من أوكرانيا

إليسا تهنئ السعودية بمناسبة «يوم التأسيس»: كل عام والمملكة بخير

و كانت قد علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأزمة الدائرة حاليًا بين أوكرانيا وروسيا.
وغردت عبر حسابها على تويتر "قبل أي أولوية تانية لازم دولتنا تهتم بإجلاء اللبنانيين بأوكرانيا..".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا أغنية "يا عم سلامتك" التي تم طرحها عبر موقع "يوتيوب" من كلمات: هاني عبد الكريم، ألحان محمد يحيى، توزيع تميم.

​إليسا​ أحدث أعمال إليسا أحدث ظهور ل إليسا إطلالات إليسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

أوكرانيا.. قصف روسي عنيف لكييف وأنباء عن محاولة اختراق الجهة الغربية.. فيديو

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 15 منطقة رئيسية بالقاهرة اليوم

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

ترشيحاتنا

أول مارس .. الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أوكرانيا .. أنباء عن انقطاع كبير في خدمة الإنترنت في كييف

بعد الغزو الروسي.. عواصم أوروبا تكتسي بلون العلم الأوكراني | شاهد

التعبد ليلة الإسراء والمعراج .. فضلها وحكم صيامها وصلاتها

أسعار الذهب اليوم السبت 26-2-2022

الإبقاء على السائحين الروس والاوكرانيين بفنادق شرم الشيخ لحين تيسر العودة بالطيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملوك الجدعنة.. المصريون بالخارج يفتحون أبوابهم أمام أشقائهم في أوكرانيا|صور

لمنعها من دخول بلاده.. مواطن أوكراني يلقي بنفسه أمام الدبابات الروسية| فيديو

مسار آمن وغرف طوارئ.. تعرف على الدور المصري في الحرب الروسية الأوكرانية

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

فيديو

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

استمرار فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. فيديو وصور

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

فخورة بنفسي.. تعليق من ضحية شادي خلف المتهم بالتحرش الجنسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ