بعودة عليكم الأفراح.. إليسا تهنئ شعب الكويت بعيدها الوطني

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا علي تهنئة شعب الكويت بالعيد الوطني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت إليسا : كل عيد والكويت بألف خير، وسالمة من كل شر، ومحمية بإرادة شعبها ومحبينها. ان شاء الله تنعاد عليكن بكتير أعياد وأفراح.

و كانت قد علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأزمة الدائرة حاليًا بين أوكرانيا وروسيا.

وغردت عبر حسابها على تويتر "قبل أي أولوية تانية لازم دولتنا تهتم بإجلاء اللبنانيين بأوكرانيا..".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا أغنية "يا عم سلامتك" التي تم طرحها عبر موقع "يوتيوب" من كلمات: هاني عبد الكريم، ألحان محمد يحيى، توزيع تميم.