أول مارس .. الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن الإجراءات الجدية التي تشمل على عدم إلزامية إرتداء الكمامات في المناطق المفتوحة في حين أبقت على إلزامية ارتداء الكمامات للمناطق المغلقة، وذلك اعتبارا من مطلع مارس المقبل .

كما قررت الهيئة إلغاء الحجر الصحي للمخالطين مع الالتزام بإجراء الفحص المخبري PCR مرتين بينهما فاصل 48 ساعة على الأقل خلال 5 أيام، وذلك للعاملين في كافة القطاعات.

وأكدت الهيئة على الاستمرار بالعمل على بروتوكول العزل الصحي للمصابين كما هو معلن عنه سابقاً دون أي تغيير.

أما فيما يخص القادمين إلى الإمارات فمن الضروري التأكد من إبراز شهادة تطعيم كوفيد-19 معتمدة تحتوي على قارئ QR، ولغير المطعمين إبراز نتيجة فحص PCR معتمدة خلال 48 ساعة أو شهادة تعافي من إصابة كوفيد-19 خلال شهر واحد من موعد السفر تحتوي على نظام قارئ QR.

كما أوصت الهيئة بضرورة اتباع متطلبات الفحوصات والتطعيم للدول والوجهات المراد السفر إليها من الإمارات، أما فيما يخص القطاعات الاقتصادية والسياحية فقد تقرر إلغاء التباعد الجسدي مع إلزامية إرتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.