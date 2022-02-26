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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي جدة.. الأهلي يتحدى الاتحاد في مواجهة نارية بالدوري السعودي

ديربي جدة
ديربي جدة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية صوب ملعب الأمير عبدالرحمن الفيصل في مدينة جدة، اليوم السبت، لمشاهدة الديربي بين الأهلي والاتحاد منافسه التقليدي ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 25 من 5 انتصارات و10 تعادلات و 6 هزائم، بينما يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 15 انتصار و3 تعادلات وخسارتين وله مباراة مؤجلة أمام الهلال.

وكانت مباراة الذهاب مطلع أكتوبر الماضي، انتهت بفوز الاتحاد 2-0، سجلهما المدافعان حمدان الشمراني والمصري أحمد حجازي.

وتأتي مواجهة الديربي هذه المرة بأهداف متباينة حيث يسعى المضيف الأهلي لحصد نقاط المباراة من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط وتحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يأمل الاتحاد في إحكام قبضته على الصدارة، والاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق لقب الدوري.

ويتطلع الألباني بسينيك هاسي مدرب الأهلي لاقتناص نقاط المباراة وتعويض التعثر بالتعادل أمام الفيحاء في الجولة الماضية، من أجل تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، وربما يدفع بعدد من الأسماء التي لم تشارك في مواجهة الجولة الماضية خاصة في خط الدفاع.

ويعول الأهلي على قائده وهدافه السوري عمر السومة، والبرازيلي كارلوس إدواردو وعبدالرحمن غريب وأيمن يحيى والكاميروني فرانك كومو والمقدوني إزجان أليوسكي.

في المقابل يعيش فريق الاتحاد أفضل حالاته بقيادة الروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق حيث يتصدر جدول ترتيب البطولة وبات المرشح الأول للقب، بعد ابتعاد الفريق عن المنافسة على الألقاب خلال الموسمين الماضيين.

ويعول المدرب الروماني على البرازيلي رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله في خط الهجوم لحسم المواجهة كمأ أن الفريق يضم عناصر متميزة يمكنها إحداث الفارق كما هو الحال مع عبدالعزيز البيشي الذي يقدم حاليًا أفضل مستوياته مع الفريق.

ويفتقد الاتحاد لخدمات محترفنا المصري أحمد حجازي، للإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

ويتطلع الاتحاد لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل 1-1 أمام التعاون في الجولة الماضية، وهو التعادل الذي قطع سلسلة انتصارات التي استمرت لـ9 جولات تواليًا.

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