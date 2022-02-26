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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري مناعة: هناك فرق كبير بين الفيروسات والبكتيريا.. تفاصيل

كورونا
كورونا

كشفت هايدى سمير أستاذ مساعد بقسم المناعة بكلية طب جامعة حلوان عن وجود حالة من الاستقرار فى حالات إصابات كورونا فى مصر، وعدم وجود ارتفاع بإجمالى عدد الحالات.


وقالت هايدى سمير خلال مداخلة استضافتها ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية 8 الصبح: إن فصل الشتاء يشهد عادة نشاط للفيروسات بصفة عامة؛ لافتا إلى أن الفيروسات تختلف عن البكتيريا والفطريات بزيادة نشاطها فى فصل الشتاء خاصة أن أدوار الانفلونزا والبرد تنشط فى هذه الفترة لأنها كائنات فيروسية تفضل درجات الحرارة الباردة.


وأشارت  هايدى سمير، إلى انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا العالمية بالتزامن مع استمرار الجهود العالمية من إنشاء مصانع للقاحات  باستثمارات مرتفعة التكلفة حول العالم يشير باتباع النصائح العالمية لمواجهة أزمة كورونا ، لافتة إلى أنه وفقا للأبحاث العالمية أن فيروس كورونا من المتوقع ان يكون مرض موسمى مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

 

وتابعت هايدى سمير ، بأن هناك اختلافا بين 3 مفاهيم هامة ومنها العدوى، المرض، مضاعفات المرض ، لافتة إلى أن العدوى تشير لدخول الميكروب الجسم ، أما المرض فهى ظهور الأعراض على الجسم ، وبالنسبة لمضاعفات المرض تكون الحماية منه عن طريق تناول اللقاحات.

 

هايدى سمير حماية إصابات فيروس كورونا جامعة حلوان لقاحات

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