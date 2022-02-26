روسيا: استأنفنا العملية العسكرية بعد تراجع أوكرانيا عن التفاوض لوقف الحرب

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجانب الأوكراني رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "بوتين أمر أمس بتعليق العملية العسكرية في أوكرانيا انتظارًا لبدء مباحثات مع كييف وبعد رفض الأخيرة استؤنفت العملية".

وكان الكرملين، أعلن أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك للتفاوض مع الوفد الأوكراني.

ووفق بيسكوف، فإن الوفد الروسي سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، السيطرة على مدينة مليتوبول، الأوكرانية بالكامل، بعد هزيمة القوات الأوكرانية هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف: "وحدات القوات المسلحة الروسية سيطرت بالكامل على مدينة مليتوبول".

وأضاف: "القوات الروسية تتخذ كل الإجراءات لضمان أمن المدنيين، وتجنب الاستفزازت من قبل المخابرات الأوكرانية والقوميين.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.