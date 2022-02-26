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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام يقسو على ليدز يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

فريق توتنهام
فريق توتنهام

فاز فريق توتنهام على مضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

وافتتح مات دوهيرتي، التسجيل مبكرا لفريق توتنهام في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، ثم عاد ديان كولوسيفسكي لتسجيل هدف السبيرز الثاني بـ 5 دقائق فقط.

 

وعزز هاري كين تقدم توتنهام على ليدز يونايتد، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 27 من زمن اللقاء.

 

واختتم الكوري الجنوبي هيونج مين سون أهداف السبيرز بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة.

 

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إريك داير - دوهيرتي -  بين ديفيز.

خط الوسط:  - ريان سيسينيون - إيميل هويبيرج - هاري وينكس - كولوسيفسكي.

خط الهجوم :  سون هيونج مين - هاري كين.

 

بهذه النتيجة رفع فريق توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 23 في المركز الـ 15.

توتنهام ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي هاري كين سون

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