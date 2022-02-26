درة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة أمام سيارة فارهة.. شاهد

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت درة في الصورة وهي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة أمام سيارتها الفارهة، وحازت علي إعجاب متابعيها .



ويعرض حالياً لـ درة فيلم “الكاهن”، الذي يشاركها بطولته محمود حميدة، وجمال سليمان وإياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير إخراج عثمان أبو لبن، وهو يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.

وتستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهما الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

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