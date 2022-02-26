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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

"شكون" .. مجند أوكراني فجر نفسه بجسر لمنع عبور الجيش الروسي| فيديو وصور

المجند الاوكراني
المجند الاوكراني فيتالي شكون

"فيتالي شكون" مقاتل أوكراني تصدرت صورته صفحات الصحف العالمية و مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن قدم روحه فداء لوطنه وذلك حين فجر جسده بأحد الجسور،  لمنع تقدم وتوغل الجيش الروسي داخل إحدى المدن الاوكرانية التي تشهد حالة من الحرب الشرسة يدفع ثمنها الشعب الاوكراني.

المجند الاوكراني فيتالي شكون

وبحسب رواية  هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ، كان المقاتل الباسل "فيتالي شاكون" يحرس جسر هينتشيسك في منطقة خيرسون عندما تقدمت قوات الكرملين لتقرر  كتيبة الجندي " شاكون "  أن السبيل الوحيد لمنع الجيش الروسي من التقدم داخل المدينة  هو تفجير الجسر.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" كان الجسر ملغما بالفعل، ولم يكن لدى المقاتل " شاكون " سبيلا  للهروب من الجسر، ليقرر  المقاتل الاوركاني ارسال رسالة نصية إلى كتيبته بأنه سيفجر نفسه بالجسر لانقاذ المدينة من زحف الجيش الروسي عليها، و خلال ثواني سمع أفراد الكتيبة صوت دوي انفجار  خلف عنه تحطم كامل للجسر، ليضحي المجند "شاكون " بنفسه من اجل جيشه ووطنه الاوكراني.

وبعد العملية الانتحارية التي اقدم عليها المقاتل الاوكراني "شاكون "، قالت  هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن دور المجند البطولي  أبطأت بشكل كبير التقدم الروسي وسمحت لرفاقه بإعادة تجميع صفوفهم وإعادة انتشارهم.

صورة الجسر

وبعد موقف المجند "شاكون " البطولي أعلن رئيس اوكرانيا "فولودمير زيلينسكي" أن أحد أفراد مشاة البحرية فجر نفسه بجسر بالقرب من شبه جزيرة القرم لصد القوات الروسية المتقدمة هو بطل أوكرانيا.


لقد جعل زيلينسكي الآن من شاكون بطلاً لأوكرانيا ، وهو أعلى لقب وطني يمكن أن يمنحه رئيس الدولة للمواطن، تقديراً لدور "شاكون " البطولي منح الرئيس الاوكاني المجند المغوار لقب بطل أوكرانيا وهو أعلى لقب وطني يمكن أن يمنحه رئيس الدولة للمواطن.

المجند فيتالي شكون مقاتل أوكراني الصحف العالمية الجيش الروسى حرب مواقع التواصل الاجتماعي

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