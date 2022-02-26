مقتل 6 يونانيين نتيجة القصف الروسي على أوكرانيا

أعلنت اليونان، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا رعاياها، جراء القصف الروسي على مناطق في أوكرانيا، إلى 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية، أعلنت في وقت سابق السبت، وفاة اثنين من رعاياها في قصف روسي قرب مدينة ماريوبول في أوكرانيا، لافتةً إلى أنها استدعت سفير روسيا إلى وزارة الخارجية.

وأضافت الخارجية اليونانية، أن القصف الروسي وقع خارج قرية سارتانا وأن أحد المصابين طفل.

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

بدورها، أصدرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.

وقال بيان صادر عن وازرة الدفاع الروسية "بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات.. تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية..وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية".