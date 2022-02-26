وزيرة الهجرة توضح مصير الطلاب المصريين بأوكرانيا بعد الغزو الروسي

علقت الدكتور نبيلة مكرم وزير الهجرة، على عدم توفر سبل الإعاشه لدى بعض المصريين من عدم توفر المال والطعام والشراب داخل اوكرانيا بسبب الحرب .

قالت الدكتور نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي محمد الباز، أن الوزارة أعلنت من قبل مبادرة خالينا سند لبعض واحنا في ظروف استثنائية والجالية تقوم بمساعدات للطلبة الغير قادرين على النزول من اماكنهم وكذلك محاولة الوصول للمصريين المختبئين داخل الانفاق لتوفير الطعام والشراب لهم ويوجد مساعدات من منظمات المجتمع المدني وكذلك الكنائس والمساجد للمواطنين .

أكدت وزيرة الهجرة أنه لا يوجد طلبه مفقودين ولا مصابين بأوكرانيا، وأنه يوجد تنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الهجرة والطلاب لعدم ضياع مستقبلهم الدراسي لارسال الأوراق التي تفيد تسجيله بالجامعة على أن تكون الجامعه معترف بها داخل مصر لكي يتم استكمال دراسته بمصر .