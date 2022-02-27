مخرج أمريكي شهير يسافر الى أوكرانيا لتوثيق الغزو الروسي

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن الممثل والمخرج الأميركي شون بن موجود حالياً في كييف حيث يصور وثائقياً عن الغزو الذي بدأته روسيا لأوكرانيا.





ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، رصدت الكاميرات وجود شون بن بين المشاركين في مؤتمر صحافي نظمته الحكومة في كييف، كما أظهره مقطع مصور نُشر عبر حساب الرئيس الأوكراني على «إنستجرام»، وهو يلتقي فولوديمير زيلينسكي.



وجاء في رسالة باللغة الأوكرانية نشرتها الرئاسة عبر «فيسبوك» أن «المخرج أتى إلى كييف لتسجيل كل الأحداث الدائرة في أوكرانيا، وبصفته مخرجاً للوثائقيات، لكي يكشف للعالم حقيقة غزو روسيا لبلدنا».



وأضافت الرسالة: «شون بن اليوم هو من بين داعمي أوكرانيا وموجود في أوكرانيا. بلدنا ممتن له على بادرة الشجاعة والصدق هذه».



ولفتت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الفنان الأميركي أظهر شجاعة «يفتقدها كثر آخرون، خصوصاً من الساسة الغربيين».

وكان شون بن زار أوكرانيا في نوفمبر الماضي، والتقى عسكريين.

ويصوّر الممثل البالغ 61 عاماً الحائز جائزتي أوسكار عن «هارفي ميلك» و«ميستيك ريفر»، الوثائقي لحساب استوديوهات «فايس»، بحسب قناة «إن بي سي نيوز».

وتتزامن زيارة بن إلى أوكرانيا مع إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الأوكرانية يتخللها قصف صاروخي وإطلاق قذائف قرب مدن كثيرة، مع معارك على تخوم العاصمة كييف.

وأثار شون بن الجدل سابقاً بالتزاماته السياسية أو بآرائه عن الأحداث العالمية، خصوصاً بعد مقابلته مع بارون المخدرات المكسيكي خواكين إل تشابو غوسمان خلال تواريه عن العدالة.