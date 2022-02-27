عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخرج أمريكي شهير يسافر الى أوكرانيا لتوثيق الغزو الروسي

المخرج الأمريكي
المخرج الأمريكي

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن الممثل والمخرج الأميركي شون بن موجود حالياً في كييف حيث يصور وثائقياً عن الغزو الذي بدأته روسيا لأوكرانيا.
 

txt

أبرزها ميزات الأمان في أوكرانيا.. «ميتا» تتخذ إجراءات تتعلق بالهجوم الروسي على كييف

txt

تنظيم أول رحلة جوية لإجلاء رعايا هنود من أوكرانيا


ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، رصدت الكاميرات وجود شون بن بين المشاركين في مؤتمر صحافي نظمته الحكومة في كييف، كما أظهره مقطع مصور نُشر عبر حساب الرئيس الأوكراني على «إنستجرام»، وهو يلتقي فولوديمير زيلينسكي.

وجاء في رسالة باللغة الأوكرانية نشرتها الرئاسة عبر «فيسبوك» أن «المخرج أتى إلى كييف لتسجيل كل الأحداث الدائرة في أوكرانيا، وبصفته مخرجاً للوثائقيات، لكي يكشف للعالم حقيقة غزو روسيا لبلدنا».

وأضافت الرسالة: «شون بن اليوم هو من بين داعمي أوكرانيا وموجود في أوكرانيا. بلدنا ممتن له على بادرة الشجاعة والصدق هذه».
 

ولفتت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الفنان الأميركي أظهر شجاعة «يفتقدها كثر آخرون، خصوصاً من الساسة الغربيين».

وكان شون بن زار أوكرانيا في نوفمبر الماضي، والتقى عسكريين.

ويصوّر الممثل البالغ 61 عاماً الحائز جائزتي أوسكار عن «هارفي ميلك» و«ميستيك ريفر»، الوثائقي لحساب استوديوهات «فايس»، بحسب قناة «إن بي سي نيوز».

وتتزامن زيارة بن إلى أوكرانيا مع إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الأوكرانية يتخللها قصف صاروخي وإطلاق قذائف قرب مدن كثيرة، مع معارك على تخوم العاصمة كييف.

وأثار شون بن الجدل سابقاً بالتزاماته السياسية أو بآرائه عن الأحداث العالمية، خصوصاً بعد مقابلته مع بارون المخدرات المكسيكي خواكين إل تشابو غوسمان خلال تواريه عن العدالة.

الغزو روسيا الأوكرانية الممثل شون بن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

كارثة جديدة.. أوكرانيا مهددة بفيضانات مدمرة بعد انهيار سد

موضوعات متعلقة

بيت الكلب روكي.. بيع شظايا نيازك من القمر والمريخ في مزاد

زوجة الأمير تشارلز تعبر عن استعدادها لتصبح ملكة بريطانيا في المستقبل

شركة ميتا تعاني أمام سباق التنافس للسيطرة على الذكاء الاصطناعي عالميا

نجاح مهمة فضائية صينية - أوروبية لاختبار نطاق للمغناطيسية

فعالية لقاح سينوفارم تنتهي بعد 6 أشهر فقط.. دراسة

صيد الغزلان وطقوس دينية.. اكتشاف أثري ضخم يعود للعصر الحجري في الأردن

هزم بطل العالم.. مراهق هندي يحقق إنجازا تاريخيا في الشطرنج

عملية جراحية من المنهج..طالب بكلية الطب يزرع سماعة في أذنه للغش في الإمتحان

ترشيحاتنا

كارتيرون عن خسارة الزمالك أمام الوداد: هذه هي كرة القدم

أوكرانيا تحشد جيشاً إلكترونيا ضد الهجمات السيبرانية الروسية

قبل مواجهة بيراميدز والصفاقسي بالكونفيدرالية.. إيهاب جلال: نعاني من ضغط المباريات .. والفريق التونسي: نسعى للفوز تعويضا للخسارة الأخيرة.. والسعيد: نأمل في استكمال المشوار

بعد الزيادة الأخيرة .. الأسعار الجديدة لـ جاك J7 موديل 2022 |تفاصيل

أخرها منع الإعلانات.. ميتا تستكمل عقوباتها ضد الإعلام الروسي

معنى الغيب في الإسلام وأنواعه ودرجاته.. علي جمعة يكشف عنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ