شون بن في أوكرانيا لتصوير فيلم وثائقي عن الغزو الروسي

يتواجد الممثل والمنتج الأمريكي الشهير شون بن حاليا في أوكرانيا لتصوير فيلم وثائقي عن الغزو الروسي، رغم حالة الهلع والدمار التي وقعت منذ صباح الخميس، بحسب موقع فاريتي.

ظهر شون بن الحائز على جائزة الأوسكار في مؤتمر صحفي أمس، بالعاصمة الأوكرانية كييف يستمع إلى مسئولين حكوميين يتحدثون عن الأزمة، وتسجيل المقابلات لفيلمه المرتقب من إنتاج ستوديوهات فايس.

زار شون بن الذي يبلغ من العمر 61 عاما، أوكرانيا في نوفمبر 2021، وبدأ التحضير لفيلمه خلال زيارته السابقة التي تعاون فيها الجيش الأوكراني مع جهوده، ويستأنف حاليا تسجيل الأحداث الواقعة على الأرض.

تحدث شون بن مع مسئولين رفيعي المستوى في أوكرانيا وزار مكتب الرئيس، وتواصل مع صحفيين محليين وأفراد من الجيش الأوكراني منذ وصوله الأسبوع الماضي، وأشار مكتب الرئيس به في بيان رسمي.

وصف البيان شون بن بأنه فنان يتمتع بشجاعة يفتقر إليها الآخرين، وليست هذه المرة الأولى التي يبذل فيها جهودا سياسية نحو السلام، فقد شارك من قبل في العديد من الجهود الإنسانية المناهضة للحروب.