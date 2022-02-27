كارتيرون عن خسارة الزمالك أمام الوداد: هذه هي كرة القدم

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على الهزيمة أمام الوداد المغربي، ضمن الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الأخطاء الفردية منحت الفوز للوداد المغربي، وفي الشوط الثاني كان هناك بعض التحكم لنا في الكرة، ولكن الأخطاء الفردية في الشوط الأول جعلت الفريق الأخر يتقدم ويحرز الأهداف".



وتابع الفرنسي تصريحاته قائلًا: "المباراة كانت قوية للغاية وعلينا تقبل النتيجة، وهذه هي كرة القدم، كان بإمكاننا الخروج بنتيجة جديدة ولكن هذا ما حدث".



وقال المدرب الفرنسي: "المباراة كانت باتجاه واحد من ناحية التحكيم، كان لصالح الوداد فقط، وهو ما وضع لاعبي الزمالك في توتر سواء داخل الملعب أو خارجه، وقدمنا مجهودا كبيرا ولكن التحكيم كان لصالح الوداد فقط".



وتابع قائلًا: "الجماهير ساعدت الوداد وكانت دافع كبير، و نحن لانجد هذا العدد من الجماهير في ملاعبنا، نلعب أمام ألف أو اثنين فقط وليس هذا العدد وكانت ميزة للوداد".