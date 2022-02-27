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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعرف على العمر المثالي للانجاب عند السيدات

الانجاب
الانجاب

أكدت دراسة جديدة أن العمر المثالي للإنجاب بالنسبة للسيدات هو بين 24 أو 25 عاماً.

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وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أشارت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة سيول في كوريا الجنوبية، إلى أن النساء اللائي ينجبن أطفالاً في منتصف العشرينات من العمر يعشن لفترة أطول.


ونظر الباحثون في بيانات 4044 امرأة، 1498 منهن أنجبن طفلهن الأول بين سن 20 و23 عاماً، و1033 أنجبن بين سن 24 و25 عاماً، و1513 بين سن 26 و36 عاماً.
وتابع الباحثون المشاركات لمدة 18 عاماً.


وخلال فترة الدراسة، توفيت 243 امرأة، لعدة أسباب، من بينها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


ووجد الفريق أن معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كانت أقل بنسبة 97.3 في المائة للأمهات اللائي أنجبن طفلهن الأول بين سن 20 و23 عاماً، و99.6 في المائة للنساء اللائي أنجبن إياه بين سن 24 و25 عاماً، و98.7 في المائة للأمهات اللائي أنجبن لأول مرة بين سن 26 و36 عاماً.


وبالنظر إلى جميع أسباب الوفاة، كانت معدلات البقاء على قيد الحياة 91.1 في المائة للأم الأصغر سناً في الدراسة، و96.4 في المائة للنساء في منتصف العشرينيات، و95.2 في المائة للأمهات الأكبر سناً.


وقال الباحثون إن السبب في ذلك قد يعود إلى انتماء الأمهات الصغيرات جداً إلى مناطق فقيرة، في الأغلب، مما يعرضهن لخطر أكبر للإصابة بمجموعة من الأمراض العقلية والجسدية.


كما لفتوا إلى أن الأبحاث السابقة ربطت بين الإنجاب في سن صغيرة وبين زيادة فرص الإصابة بالسمنة والاكتئاب، وكلاهما معروف بتأثيرهما على متوسط العمر المتوقع.


وتكهن فريق الدراسة أيضاً بأن عبء الإنجاب والولادة قد يكون أكثر صعوبة على الأمهات الأكبر سناً، واللواتي يواجهن مشاكل أكبر في التعافي من الآثار الجسدية للحمل، ويكافحن لممارسة الرياضة بعد الإنجاب.
وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة Maturitas.

العمر المثالى دراسة كوريا

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