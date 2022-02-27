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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: مستعدون للحوار مع روسيا على «أرض محايدة» وليس في بيلاروسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرجي نيكيفوروف، اليوم الأحد، إن أوكرانيا لن ترسل وفدًا للتفاوض مع روسيا في مدينة جوميل في بيلاروسيا.

وقال نيكيفوروف، إن ممثلي بلاده لن يحضروا المفاوضات المرتقبة في جوميل، مشيرا إلى أن أوكرانيا مستعدة للمفاوضات لكنها ترفض أن تُملى عليها شروط مسبقة.

وأضاف أنه على الرغم من الاتفاقات السابقة مع روسيا بشأن مكان الاجتماع، كييف لن تذهب إلى المفاوضات في بيلاروس وأنها مستعدة للحوار فقط على "أرض محايدة".

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وفي وقت سابق اليوم، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن أوكرانيا هي التي اختارت مدينة جوميل البيلاروسية كمكان لإجراء المحادثات. 

وأوضح بيسكوف أن الوفد الروسي في المحادثات مع الجانب الأوكراني سيترأسه فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، مضيفا أن الوفد الروسي قد وصل إلى جوميل وينتظر المفاوضين الأوكرانيين.

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