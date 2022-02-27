برلمانية: استضافة مصر لقمة المناخ تؤكد ريادتها واستعادة مكانتها عالميًا ودوليًا

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، إن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ "cop27" لعام 2022 ، والتي سوف تنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المُقبل، تؤكد ريادة مصر واستعادتها لمكانتها عالميًا ودوليًا، مشيرة إلى أنها قمة دولية يحضرها كل رؤساء الدول، وسوف تحظى باهتمام كل وسائل الإعلام العالمية والدولية.

وأضافت "عازر" في بيان لها، أن ظاهرة التغيرات المناخية تُعد من أخطر التحديات التي تواجه العالم خلال العقود القادمة، لذلك زاد اهتمام المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة، ووضع آلية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك جهودًا عالمية ودولية متواصلة للعمل على تخفيف آثار التغير المناخي لتجنب التداعيات الخطيرة التي تُهدد صحة البشرية، وفي مقدمتها ارتفاع درجة حرارة الأرض، والاحتباس الحراري، فضلاً عن مخاطر هذه التغيرات المناخية على النواحي البيئية والاقتصادية للدول.

واختتمت النائبة ميرفت عازر، بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على بذل مختلف الجهود لإنجاح قمة المناخ القادمة وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة وعظمة الدولة المصرية.



وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، الاجتماع الرابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.



واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع اللجنة العليا بتجديد التأكيد على الأهمية القصوى التي تحتلها استضافة مؤتمر الأطراف COP27 للدولة المصرية، مدللاً على ذلك بدورية عقد اجتماعات اللجنة العليا، والاجتماعات الدورية الأخرى ذات الصلة بالجوانب الفنية والموضوعية للمؤتمر، مضيفاً أنه يتابع أولاً بأول على مختلف الأصعدة للاطمئنان على الاستعدادات الجارية لضمان سيرها وفقاً للأطر الزمنية، حتى يخرج هذا المؤتمر المحوري بصورة لائقة ومشرفة أمام العالم أجمع.