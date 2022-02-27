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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتنمية الثروة الحيوانية.. وزير الزراعة: تغطية كافة مناطق الجمهورية بمراكز التلقيح

وزير الزراعة خلال
وزير الزراعة خلال جولته

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز التلقيح الاصطناعي يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ،وذلك  عقب قيامه بتسليم 200 رأس ماشية من السلالات المتميزة لعدد من المستفيدين بمنطقة النوبارية.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الجودة والإنتاجية من خلال نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي.
وأضاف أن خطة الوزارة هي التوسع فى التحسين الوراثى للثروة الحيوانية حيث تم تطوير مركز التلقيح الصناعى التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة وذلك بزيادة كفاءته الإنتاجية حيث تم إنشاء 51 بوكس جديدا للطلائق وزيادة قدرة المركز لتصل إلي 11 بوكس طلائق.

ووجه وزير الزراعة بتغطية كافة مناطق الجمهورية بمراكز التلقيح الأمر الذي يسهم في زيادة وتنمية الثروة الحيوانية .

وأشار إلى أنه يوجد حاليا بالمركز عدد كبير من الطلائق كما يتم تجهيز أعداد أخرى وإجراء الفحص التناسلي والبصمة الوراثية لاعتمادها كطلائق وتوزيعها على كل مراكز التلقيح الاصطناعي بالجمهورية وكذلك المزارع الخاصة مما يحقق أهداف الدولة فى التحسين الوراثي بنشر الصفات الوراثية للطلائق المعروفة النسب والمختبرة على نطاق واسع الأمر الذى يؤدى إلى تكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات تقوم بمضاعفة انتاج اللبن وزيادة معدل النمو اليومى لعجول التسمين.

وأضاف "القصير" أن وزارة الزراعة قامت بتزويد مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية بخزان نيتروجين سائل سعة 333 لترا إلى جانب ماكينة إنتاج النيتروجين السائل المتواجدة بالمركز مما أتاح تزويد الملقحين الصناعيين والأطباء البيطريين ومديريات الطب البيطرى وكذلك المزارع الخاصة بالنيتروجين السائل وتوفيره لحفظ جرعات السائل المنوي المجمد بصورة دائمة.

وأوضح وزير الزراعة أن المركز  يقوم أيضا بتدريب المربين على التلقيح الاصطناعي وكذلك المزارعين والشباب المقيمين بقري شباب الخريجيين وتسليمهم  الأدوات الخاصة بالتلقيح الصناعى  مجانا وإمدادهم بجرعات السائل المنوي المجمد والنيتروجين السائل و مستلزمات التشغيل بأسعار مخفضة وذلك لمساعدتهم على نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي فى القري وإيجاد مصدر دخل اضافى لهؤلاء المتدربين .

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