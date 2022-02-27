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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول تتغزل في محمد صلاح قبل انطلاق نهائي كأس رابطة المحترفين أمام تشيلسي

صدى البلد

أشاد نادي ليفربول بمحمد صلاح نجم الفريق والمنتخب قبل انطلاق مباراة الريدز أمام تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين 

 

ونشر الحساب الرسمي ل ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره ل محمد صلاح أثناء عمليات الإحماء وعلقت “ الملك وهو في قمة تركيزه ”

 

 

أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، عن تشكيل اللاعبين الأساسي لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كاراباو).

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي
حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.


تشكيل تشيلسي ضد ليفربول اليوم
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، أزبيليكويتا.

خط الوسط: كوفاسيتش، نجولو كانتي، ألونسو.

خط الهجوم: ماسون ماونت، بوليسيتش، هافيرتز.

مقاعد بدلاء تشيلسي

كيبا، رييس جيمس، سار، جورجينيو، لوفتس تشيك، ساؤول، كالوم هادسون أودوي، لوكاكو، تيمو فيرنر.

ألقاب محمد صلاح خلال مسرته الاحترافية.

حقق محمد صلاح لقب الدوري السويسري مرتين مع فريق بازل موسمي (2012 -2013، و 2013-2014)،

توج محمد صلاح مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي 2015، لكن “مو” لم يشارك مع البلوز سوي في 3 مباريات فقط هذا الموسم، كما توج النجم المصري مع تشيلسي بكأس الرابطة في نفس العام.

حصل محمد صلاح مع ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018 -2019 والسوبر الأوروبي 2019 -2020 وكأس العالم للأندية في نفس العام.

حصد محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي مع الريدز موسم 2019 - 2020.

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