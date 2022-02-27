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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التموين: ضخ 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع

وزارة التموين
وزارة التموين

رد الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على شائعات أزمة مخزون القمح، قائلا "مصر لديها مخزون جديد من السلع الاستراتيجية".

وأضاف “خليل”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة تحضر لرمضان منذ أكثر من 3 أشهر، لافتا إلى أن سعة الصوامع التخزينية ارتفعت من 2 مليون طن قمح إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال السنوات القلية الماضية.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن القيادة السياسية أمرت بضخ أكثر من 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، مستدركا أن السلاسل التجارية ستوفر تخفيضات تصل لـ 30%، ومعارض أهلا رمضان تبدأ 24 مارس المقبل في كافة المحافظات.


وأكد  الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سيتم توفير السلع الأساسية للمواطنين في الشودار و معارض اهلا رمضان بتخفيضات تتراوح بين 20% لـ 30%.

 

وأكمل الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن إنشاء أكثر من 160 شادر بخلاف السيارات المتنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في كل مكان.
 

عبد المنعم خليل التجارة الداخلية بوزارة التموين مخزون القمح السلع الاستراتيجية

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