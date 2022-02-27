السيد عرفة يوضح كيف يحب الله التائبين ..فيديو

قال السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الكثير من الشباب يقول إذا رجعت لربنا لن يقبل توبتي بسبب سيئات ، مضيفًا أقول لهم هذا خطأ مستشهدا بقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان".

واستشهد عرفة خلال لقائه على " ام بي سي مصر" بقوله تعالى يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وتابع: ربنا سبحانه يريد لنا الغفران والإيمان وجنة الرحمن ، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهذا شيء كبير عن الله عز وجل.

وفي فتوى سابقة أجاب الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "هل يجوز إعطاء الأب من زكاة المال؟

وقال الشيخ السيد عرفة في لقائه على فضائية “إم بي سي مصر 2”، إن طاعة الوالدين من طاعة الله سبحانه وتعالى، ناصحا كل الأبناء ان يحرصوا على حسن معاملة وطاعة الوالدين في حياتهما.

وأشار إلى أنه بالنسبة لسؤال حكم إخراج زكاة المال للأب المعسر، من الابن صاحب الحالة المادية الميسرة، فانها لا تجوز شرعا.

وأوضح أن الزكاة لا يجوز إخراجها على الفروع او الأصول، فلا تجوز إخراج زكاة المال على الآباء ولا الأبناء.

وذكر أن السبب في عدم إخراج زكاة المال من الابن للوالد لأن نفقة الوالد واجبة على الابن، وكذلك لا يجوز إخراج زكاة المال من الاب على الابن، لأن نفقته واجبة على الأب.

وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة المال من الابن إلى الاب في حالة الدين، وهي إذا كانت هناك ديون على الأب ويجب سدادها، وتخرج للوالد ولا نخبره بأنها من مال الزكاة.

