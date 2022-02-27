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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ترقيات جديدة بجامعة الأزهر والمجلس يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تابع  مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، سير وانتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.


وشدد مجلس الجامعة على استمرار الكليات فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة في ظل جائحة كورونا، من خلال الاستمرار في القيام بعمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الكليات، حرصا على سلامة جميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم. 


وصدق مجلس الجامعة على العديد من قرارات الترقيات والتي شملت  ترقية عدد 21 استاذ مساعد إلى درجة أستاذ، بمختلف كليات الجامعة، وترقية عدد 31 مدرس إلى درجة أستاذ مساعد، إضافة إلى تعين عدد 72 عضو هيئة معاونة بمختلف الكليات بدرجة مدرس. 


جدير بالذكر أن مجلس الجامعة كان قد بدأ جلستة الافتتاحية بتقديم التهنئة للأمة الإسلامية وللقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وللشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج.


وطالب مجلس الجامعة مختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم بعقد وتنظيم الأنشطة الطلابية بداية من شهر مارس المقبل مع بداية الاحتفال بيوم الشهيد، بجانب عقد الفعاليات والمبادرات التي من شأنها يكون الحفاظ على المناخ والبيئة، انطلاقا من توصيات المؤتمر الدولي الثالث للمناخ بجامعة الأزهر، والذي عقد برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي وكان بعنوان تغير المناخ التحديات والمواجهة، خاصة وأن من توصيات المؤتمر أن يكون عام 2022 عاما للمناخ والحفاظ على البيئة، بالتوازي مع استضافة مصر لقمة المناخ cope 27.

مجلس جامعة الأزهر الإجراءات الاحترازية مجلس الجامعة شيخ الأزهر

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