إسلام إبراهيم: هوقع كل أبطال مسلسل راجعين يا هوى في بعض

كشف الفنان إسلام إبراهيم، عن دوره في مسلسل راجعين يا هوى، قائلا إن العمل يضم مايقارب من 25 فنان، مشيرا إلى أن العمل يضم كوكبة وكم كبير من النجوم.

وأضاف إسلام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”: “أعمال الأستاذ أسامة أنور عكاشة دائما مختلفة، وكل شخصية تلعب دور هام، وبالرغم من عد النجوم الكبير، إلا أن جميعهم لهم بصمة ودور واضح”.

واستطرد: "شخصيتي في المسلسل مختلفة.. هيوقع كل المسلسل في بعض، وأتوقع أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين.

وأوضح أن شخصيته ليست كوميدية من الدرجة الأولى، ولكنها شخصية متكاملة.



