الطرق في سيناء.. مناطق جذب لإقامة تجمعات سكنية جديدة

تمثل الطرق شريان حياه للاهالي المقيمين في القري والتجمعات بمحافظة شمال سيناء، فهي تسهم بشكل كبير في تحقيق جهود التنمية واقامة المشروعات ذات الجدوي الاقتصاية خاصة الزراعية ، ووساءل جذب لاقامة تجمعات سكنية جديدة في مراكز سيناء.

وتعمل الطرق على تسيير حركة تنقل المواطنين ، وتشجعهم علي اقامة مشروعات متنوعة ، علاوة علي فتح آفاق جديدة للاستثمار والتوسع في اقامة احياء سكنية جديدة داخل القري ، و كذلك اقامة مشروعات زراعية متنوعة بما يسهم في تنفيذ سياسة التوطين داخل سيناء .

9 آلاف كيلومتر



وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، الفترة التي تولي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، شهدت تنفيذ شبكة طرق داخلية وتربة زلطية ، بلغت أكثر من 9 آلاف كيلومتر، بخلاف الطرق الترابية التي عملت على زيادة المساحات الزراعية في مختلف أرجاء المحافظة .

وأضاف، أن الطرق الداخلية تمثل أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية. فهي تأتي ضمن المشروعات التي تتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة وخدمة المشروعات التي تلبي طموحات التنمية على أرض المحافظة ،تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال اللواء "شوشة"، إن وجود شبكة طرق داخلية، ساعد كثيرا على تحقيق طموحات الدولة نحو التوسع الزراعي، وزراعة مساحات شاسعة جعلها من أفضل المحافظات في الإنتاج الزراعي وتميزها ، خاصة بزراعة الخوخ والكانتلوب والخضراوات بجميع أنواعها، وكذلك الزيتون. والتي يتم تسويقها الي مختلف محافظات الجمهورية .

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ شبكة طرق ومحاور داخلية باحياء مدينة العريش وقري وسط سيناء وبءر العبد، عقب الانتهاء من مشروعات البنية الاساسية والمرافق.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن محاور الطرق داخل مدينة العريش، تشمل محور رفع كفاءة طريق الكورنيش من مدخل مدينة العريش وصولا لمبنى المحافظة، والمحور الثانى من شارع الجيش من أمام مديرية أمن شمال سيناء وصولا لمسجد النصر ويستكمل وصولا لشارع الساحة الشعبية وصولا لميدان العتلاوى، وشارع أسيوط، وصولا للمساعيد.، و المحور الثالث الطريق الدائرى و الذي يخدم المنطقة الحرفية على مسار هذا الطريق الذى سيستوعب ويخدم حركة النقل الثقيلة وعبور الشاحنات لميناء العريش.

تقسيم الأراضي

ومن جانبه .. قال اللواء ماجد محمد احمد رئيس مدينة العريش ان تنفيذ طريق داخلية بقري مركز العريش ، ساعد في احياء مشروعات تقسيم الأراضي وتشجيع المنتفعين علي البناء، وكذلك بيع الأراضي بأسعار مرتفعة نظرا لإقامة تجمعات سكانية جديدة في ظل التوسع داخل الإحوزه العمرانيه بالقري ،.

ولفت الي ان وجود طرق داخلية وسط القري وربطها بالطرق الرئيسيه شجع كثيرا علي تنمية القري كمناطق جذب للإقامة فيها والانتفاع بالبنية الاساسية والخدمات .



ولفت ، إلى أن مشروع الطرق بالعريش يشمل مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى، الى جانب رصف شارع الفاتح والكورنيش البحري ، حيث تم تم رصف الطرق المحيطة والميادين والتي تشمل ميادين :

"الرفاعى والنصر والساعة وبنك القاهرة والميناء.

علاوة علي تطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى، وشارع الفاتح والكورنيش البحرى ، الي جانب رصف الطرق الجديدة التي تمثل محاور جديدة للتوسع العمراني .

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