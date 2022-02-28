سفارة مصر في رومانيا تعلن تسهيل مرور المصريين المنتهية جوازات سفرهم من أوكرانيا

قالت السفارة المصرية في بوخارست، إنها تتواصل مع الجهات الرومانية المعنية لتسهيل دخول المصريين القادمين إلي رومانيا من أوكرانيا بجوازات سفر منتهية.



وتابعت السفارة في بيان لها:"لذا يرجي من المصريين المنتهية جوازات سفرهم بموافاتنا بهذا الموقف قبل وصولهم لنقطة الدخول حتي يتسني اتخاذ اللازم لتسهيل دخولهم للاراضي الرومانية".



وأضافت :" تؤكد السفارة علي ضرورة تًوجه المصريين القادمين من أوكرانيا الي رومانيا من حاملي جوازات السفر المنتهية الي السفارة المصرية ببوخارست لاستصدار وثائق السفر اللازمة لهم لعودتهم إلي مصر".