اضطراب الوعي سر وفاة جالا فهمي .. كيف حدث هذا؟

أثار موت جالا فهمي حالة من الجدل بين الجمهور بسبب وجود كلمة “اضطراب الوعى” ضمن مسببات الوفاة بل وفى بعض التصريحات وردت فى بداية ترتيب سبب الوفاة.

نكشف فى هذا التقرير كل المعلومات التى يجب معرفتها عن اضطراب الوعى ومخاطره وكيف تسبب في وفاة الفنانة الجميلة جالا فهمي.

سر الالتباس

ولأن الكثير من الأشخاص يتعجبون تماما من فكرة أن اضطراب الوعى يتسبب فى الوفاة فالجميع استبعد الأمر وتم التركيز على هبوط الدورة الدموية والأزمة القلبية.

ولكن الحقيقة التى لا يعرفها كثيرون أن اضطراب الوعى أمر وارد حدوثه للجميع فالمقصود به عادة “ الغيبوبة” وهى بالفعل تسبب اضطراب في التنفس وهبوط فى الدورة الدموية وإذا كان هذا ما تعرضت له الفنانة جالا فهمي فمن الوارد جدا إصابتها بمضاعفات خطيرة إذا لم يتمكن المحيطين بها فور حدوثها من اسعافها مما ادى الى حدوث الأزمة القلبية ومن ثم الوفاة.

التفسير الطبي

هناك تفسير طبي يوضح الحالة التى تعرضت لها الفنانة جالا فهمي ويكشف علاقة اضطراب الوعى بالوفاة حيث كشف موقع “NHS ” أن حدوث اضطراب في الوعي يصاحبه عطل و تلف في الدماغ وأحد أهم اشكال اضطراب الوعى هى الغيبوبة.

وفي بعض حالات الغيبوبة لا يستطيع الشخص التنفس من تلقاء نفسه خاصة عندما يكن كبيرا فى السن وإذا لم يتم علاج مشكلة التنفس بشكل سريع فبالتأكيد الدورة الدموية فى الجسم ستتأثر وعندما يحدث هبوط الدورة الدموية فبالتأكيد لن تحصل اعضاء الجسم على الدم اللازم لعملها مع نقص في الأكسجين مما يسبب السكتة القلبية ويؤدى للموت وهو ما حدث مع الفنانة جالا فهمي.

لماذا تحدث الغيبوبة

هناك أسباب عديدة وراء المعاناة من الغيبوبة التى تعد أكثر أشكال اضطراب الوعى شيوعا ويمكن أن تؤدي لمضاعفات خطيرة مثلما حدث مع الراحلة جالا فهمي، ونعرض لكم أهم أسباب اضطراب الوعى وفقا لما جاء في موقع “mayoclinic ”

اضطراب الوعى والاغماء

إصابات الدماغ الرضية غالبًا ما يكون سببها الاصطدامات المرورية أو أعمال العنف.

الأورام حيث يمكن أن تسبب الأورام في الدماغ أو جذع الدماغ غيبوبة.

داء السكري فمستويات السكر في الدم التي تصبح مرتفعة جدًا (ارتفاع السكر في الدم) أو منخفضة جدًا (نقص السكر في الدم) يمكن أن تسبب غيبوبة.

السكري

السكتة الدماغي حيث يمكن أن ينجم نقص أو انقطاع إمداد الدماغ بالدم (السكتة الدماغية) عن انسداد الشرايين أو انفجار الأوعية الدموية.

نقص الأكسجين فالأشخاص الذين تم إنقاذهم من الغرق أو أولئك الذين تم إنعاشهم بعد نوبة قلبية قد لا يستيقظون بسبب نقص الأكسجين في الدماغ.

الالتهابات قد تسبب العدوى مثل التهاب الدماغ والتهاب السحايا تورمًا في المخ أو النخاع الشوكي أو الأنسجة المحيطة بالدماغ ويمكن أن تؤدي الحالات الشديدة من هذه العدوى إلى تلف في الدماغ أو غيبوبة.

النوبات قد يمكن أن تؤدي النوبات المستمرة إلى غيبوبة.

السموم قد يؤدي التعرض للسموم ، مثل أول أكسيد الكربون أو الرصاص ، إلى تلف الدماغ والغيبوبة.

المخدرات والكحول يمكن أن تؤدي الجرعات الزائدة من المخدرات أو الكحول إلى حدوث غيبوبة.

مضاعفات اضطراب الوعى

على الرغم من تعافي العديد من الأشخاص تدريجيًا من الغيبوبة ، يدخل آخرون في حالة أصعب ولا يتعافون إلا بإعاقات سواء كبيرة أو طفيفة ومشاكل صحية داخلية، والأخطر قد يموتوا.