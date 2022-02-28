قبل طرحها اليوم | تفاصيل أغنية "دمعة" لـ فضل شاكر

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن طرح ثالث أغاني ألبوم الفنان فضل شاكر ، اليوم والتي تحمل اسم "دمعة".

أغنية "دمعة" من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف.

تفاصيل ألبوم فضل شاكر

ميني ألبوم فضل شاكر، الجديد بعنوان " بجامل ناس" يعد باقة ورد رومانسية تفوح بعطر ستة أغاني ستصدر أسبوعيا ، أغنية كل أسبوع ، جميعها دروس في العشق والإحساس، اما تفاصيلها كالتالي:

1- أغنية " بجامل ناس" من كلمات محمد الجمال ، وألحان مدين.

2- اغنية "توقعني" من كلمات محمد القاسمي ، وألحان إبراهيم الغانم.

3- أغنية "دمعة" من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف.

4- أغنية "عز الغياب" من كلمات أحمد الصانع ، والحان عبدالقادر الهدهود.

5- أغنية "ابعد خلاص" من كلمات وألحان عمرو الشاذلي.

6- أغنية "العزيز " من كلمات فيصل الشعلان، والحان محمد طويحي.

أغنية توقعني لـ فضل شاكر

أغنية توقعني لـ فضل شاكر، من كلمات: محمد القاسمي، الحان: إبراهيم الغانم، توزيع موسيقي: جوزيف دمرجيان، مكساج وماستر : جاسم محمد، تنفيذ واشراف موسيقي : رامي شفيق، مهندس صوت : ابراهيم الكستي، مدير الديجتال / محمود الحوامدة، المكتب الاعلامي/ غازي بني نصر، تصوير فوتوغرافي/ محمود رمزي، اشراف عام / اياد النقيب.

أغنية بجامل ناس

حقق الفنان فضل شاكر ، نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في الساعات الأولى من طرح أغنيته الجديدة بجامل ناس عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وتعد أغنية بجامل ناس، هي الأغنية الأولى من ألبوم فضل شاكر الجديد، الذي من المنتظر أن تطرح شركة روتانا أغانيه تباعًا خلال الفترة المقبلة.

أغنية بجامل ناس لـ فضل شاكر، من كلمات: محمد الجمال، الحان: مدين، توزيع ومكساج وماستر: يحى يوسف، مهندس صوت: محمد المقهور، مدير انتاج: ماجد سليمان، مدير الديجتال: محمود الحوامدة، المكتب الاعلامي: غازي بني نصر، تصوير فوتوغرافي: محمود رمزي، إشراف عام: اياد النقيب.