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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات المنيا تقضي بإعدام 6 أشخاص لاتهامهم بقتل طفل للحصول على فديه

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنيا - الدائرة الرابعة باعدام  6 متهمين واثنين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم باختطاف طفل واحتجازه وإلقائه حيا بمصرف المحيط بمركز سمالوط شمال المنيا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بقصد طلب الفدية من أسرته.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد هشام حمزة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف توفيق، وأسامة فراج، وحسين نجيد، وبحضور علاء طه وكيل النيابة، وأمانة سر مرقص نبيل، وعلي حسن.

وقررت هيئة المحكمة، إحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمين شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وضمت قائمة المتهمين المعاقبين بالإعدام، محمود. ا. م  31 سنة صاحب مكتب سيارات ومقيم الجيزة، ومحمود. ر. ع  38 سنة مندوب شرطة مقيم بمركز المنيا، ومينا. ص. ي ، 28 سنة حاصل على دبلوم مقيم مركز المنيا، ومحمد. م. ع 29 سنة، عامل زراعي مقيم بمركز سمالوط، عبدالظاهر . ع. ع 18 سنة طالب ومقيم بمركز سمالوط ، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من أيمن. ث. ر 29 سنة، حاصل على دبلوم ومقيم مدينة المنيا.

وترجع أحداث القضية رقم 12725 لسنة 2012، والمقيدة برقم 684 لسنة 2012 كلي شمال المنيا، بقيام المتهمين الـ8 خلال الفترة من 16-22 أكتوبر 2011، بدائرة مركز سمالوط في المنيا، اخطفوا، واحتجزوا، وقتلوا الطفل محمود. م. م. ف عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وما إن ظفروا به حتى كبلوه وأوثقوه بالحبال واقتادوه عنوه معصوب العينين، والقوة بمصر المحيط حتي أيقنوا غرقه قاصدين من ذلك قتلة. للطالبة بفديه من أسرته. 

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