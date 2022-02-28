الجنايات تحيل أوراق قاتل شاب بالأميرية إلي المفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، إحالة أوراق شخص لمفتى الجمهورية ، وحدد جلسة 10 أبريل، للنطق بالحكم ، بتهمة قتل شاب طعنا بسلاح أبيض أمام منزله فى منطقة الأميرية.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل أبو المال وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي وأمجد أمين فرانسيس، وأمانة سر محمد لاشين وعبدالله أبو ضيف.

كان رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوفاة الشاب إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.



انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة، بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة المتوفى بعمل محضر فى قسم الشرطة بعدم التعرض، وتبين أن المجنى عليه كان عائدا إلى منزله، وتشاجر معه المتهم، وقام بطعن المجنى عليه بعدة طعنات نافذة.